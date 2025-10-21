Москва продолжит развивать программы бесплатного спорта для горожан

Москва продолжит развивать программы бесплатных спортивных тренировок для жителей. Предполагается, что каждый год в них будут принимать участие более 7 миллионов человек.

Чтобы попасть на занятие, горожанам нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта "Спортивные выходные". После этого в личном кабинете появится QR-код, который нужно будет показать на тренировке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.