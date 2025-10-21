Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 23:00

Спорт

Москва продолжит развивать программы бесплатного спорта для горожан

Москва продолжит развивать программы бесплатного спорта для горожан

В Москве стартовал международный турнир по падел-теннису

Москвичам рассказали, где можно бесплатно научиться играть в бадминтон

Международный турнир по падел-теннису начался в Москве

Фестиваль здорового образа жизни "Спортлэнд" пройдет в Москве

Российская сборная впервые за 4 года стала участником ЧМ по спортивной гимнастике

Главный тренер ФК "Локомотив" попросил обращаться к нему по имени-отчеству

В Москве обустроят 11 площадок нового формата на месте устаревших спортивных зон

В Москве появятся площадки для круглогодичных тренировок

Трибунал IBSF признал незаконным запрет на участие спортсменов из РФ в соревнованиях

Москва продолжит развивать программы бесплатных спортивных тренировок для жителей. Предполагается, что каждый год в них будут принимать участие более 7 миллионов человек.

Чтобы попасть на занятие, горожанам нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта "Спортивные выходные". После этого в личном кабинете появится QR-код, который нужно будет показать на тренировке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоЕкатерина ЕфимцеваАрина Устюкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика