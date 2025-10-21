Форма поиска по сайту

21 октября, 14:30

Спорт

Москвичам рассказали, где можно бесплатно научиться играть в бадминтон

Москвичам рассказали, где в столице можно бесплатно научиться играть в бадминтон. Тренировки проходят в рамках городских проектов "Спортивные выходные" и "Спортивные секции для взрослых" и доступны как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Занятия проводятся на площадках по всему городу, в том числе в Культурном центре "Строгино", на ВДНХ, у Северного речного вокзала и в других локациях. Чтобы попасть на тренировку, нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

