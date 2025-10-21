Российская сборная впервые за 4 года стала участником ЧМ по спортивной гимнастике

Российская сборная впервые за четыре года стала участником чемпионата мира по спортивной гимнастике. Он проходит в столице Индонезии Джакарте. Накануне спортсмены завершили подготовку. Сейчас начался квалификационный этап. По его итогам определятся сильнейшие участники, которые выступят в финалах с 23 по 25 октября.

Шахматист Роман Шогджиев одержал победу на 14-м этапе Кубка Москвы по рапиду. Юный москвич набрал 7,5 очка, оставив позади более 50 участников. Следующий этап пройдет 26 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.