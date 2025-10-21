Форма поиска по сайту

21 октября, 08:00

Российская сборная впервые за 4 года стала участником ЧМ по спортивной гимнастике

Главный тренер ФК "Локомотив" попросил обращаться к нему по имени-отчеству

В Москве обустроят 11 площадок нового формата на месте устаревших спортивных зон

В Москве появятся площадки для круглогодичных тренировок

Трибунал IBSF признал незаконным запрет на участие спортсменов из РФ в соревнованиях

Соревнования по танцевальному спорту пройдут в "Тимирязев Центре"

"Вашингтон Кэпиталз" потерпел поражение "Ванкуверу Кэнакс" в матче чемпионата НХЛ

В столице появятся 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата

Футбольный клуб "Локомотив" вышел на первое место в РПЛ

Новости мира: Израиль вернулся к перемирию в секторе Газа

Российская сборная впервые за четыре года стала участником чемпионата мира по спортивной гимнастике. Он проходит в столице Индонезии Джакарте. Накануне спортсмены завершили подготовку. Сейчас начался квалификационный этап. По его итогам определятся сильнейшие участники, которые выступят в финалах с 23 по 25 октября.

Шахматист Роман Шогджиев одержал победу на 14-м этапе Кубка Москвы по рапиду. Юный москвич набрал 7,5 очка, оставив позади более 50 участников. Следующий этап пройдет 26 октября.

