21 сентября, 17:35

12-й Московский марафон собрал рекордное количество участников

12-й Московский марафон собрал рекордное количество участников

Москва беговая: в столице прошел 12-й по счету Московский марафон. Он собрал рекордное количество участников – на старт в различных дисциплинах вышли около 50 тысяч спортсменов из 65 стран мира. Среди них были как профессиональные бегуны, так и простые любители здорового образа жизни.

В этом году желающих преодолеть марафонскую дистанцию в 42,2 километра ждал обновленный маршрут. Старт расположился на Лужнецкой набережной, финиш – на улице Лужники. Участники бежали мимо главных достопримечательностей столицы по набережным Москвы-реки, Тверской улице, Садовому и Бульварному кольцам.

Телеканал Москва 24 тоже принял участие в одном из главных спортивных событий года. Ведущий Иван Евдокимов впервые покорил марафонскую дистанцию, команда радиостанции "Москва FM" преодолела корпоративную эстафету, а репортер Москвы онлайн Татьяна Сальникова устроила для участников марафона "эстафету вопросов".

