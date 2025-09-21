Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 сентября

Московский марафон побил несколько собственных рекордов. В этом году по центру столицы пробежали около 50 тысяч спортсменов со всего мира. Кроме того, легкоатлет из Кении пришел к финишу забега на 42,2 километра за рекордные 2 часа 9 минут.

В понедельник, 22 сентября, воздух в Москве прогреется до 27 градусов. Однако к середине недели начнутся дожди, а в выходные ожидаются ночные заморозки и первый снег на севере Подмосковья.

Сергей Собянин сообщил о строительстве дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД) по улице Каспийской до Севанской. Планируется возвести и реконструировать около 2,5 километров магистрали.

