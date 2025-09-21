Форма поиска по сайту

21 сентября, 15:15

Спорт

Кенийский легкоатлет установил новый рекорд на Московском марафоне

Московский марафон подходит к завершению, финиш официально закроется в 16:00. Большинство спортсменов уже преодолели дистанцию, а часть улиц, по которым проходил маршрут, вновь открыли для движения транспорта.

Победителем среди мужчин стал легкоатлет из Кении, установивший новый рекорд соревнований. Второе место занял представитель Эфиопии, третьим стал москвич Дмитрий Неделин. У женщин лучший результат показала российская спортсменка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

