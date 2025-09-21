Российская фигуристка Аделия Петросян прошла квалификацию на Олимпиаду 2026 года

Российская фигуристка Аделия Петросян обеспечила себе участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. На отборочном турнире в Пекине она набрала 209,63 балла, заняв одно из первых пяти мест, необходимых для попадания на Игры.

В Москве сборная России вышла в финал Кубка легенд по футболу. В матче против сербской команды на арене "Мегаспорт" спортсмены одержали победу со счетом 8:4. Ранее они также обыграли "Легенд Азии", а в финале турнира сыграют с "Легендами Европы".

