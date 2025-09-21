Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 09:45

Спорт

В столице стартовал второй день Московского марафона

В столице стартовал второй день Московского марафона

В столице пройдет двенадцатый Московский марафон

Свыше 100 тренировок пройдут в рамках праздника "Ночь московского спорта"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 сентября

Победители Московского марафона побили рекорды России

Фигуристка Петросян получила возможность принять участие в Олимпиаде-2026

Фигуристка Петросян выиграла квалификационный отбор на Олимпиаду-2026

Первый день столичного марафона завершился детским забегом

Первый день Московского марафона завершится детским забегом

Забег на 10 километров прошел в рамках Московского марафона

В столице стартовал второй день московского марафона. Забег проходит на дистанции 42 километра 200 метров. Маршрут охватывает центральные районы города, включая Хамовники, Якиманку, Таганский район, Китай-город, Бауманский, Пресненский и другие.

Во время бега участники могут любоваться достопримечательностями города. Московский марафон проводится уже в 12-й раз. Принять участие в нем может любой желающий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоДарья Ермакова