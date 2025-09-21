В столице стартовал второй день московского марафона. Забег проходит на дистанции 42 километра 200 метров. Маршрут охватывает центральные районы города, включая Хамовники, Якиманку, Таганский район, Китай-город, Бауманский, Пресненский и другие.

Во время бега участники могут любоваться достопримечательностями города. Московский марафон проводится уже в 12-й раз. Принять участие в нем может любой желающий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.