В столице пройдет двенадцатый Московский марафон

Столица стала местом проведения масштабного спортивного праздника Московского марафона. Он проходит в двенадцатый раз и ежегодно собирает десятки тысяч бегунов и зрителей не только со всей России, но и из других стран мира.

Старт марафона на 42 километра 200 метров пройдет на Лужнецкой набережной. Новый сертифицированный маршрут проложен через центр города, и атлеты смогут увидеть главные достопримечательности Москвы.

