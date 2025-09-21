Форма поиска по сайту

21 сентября, 09:15

В столице пройдет двенадцатый Московский марафон

Столица стала местом проведения масштабного спортивного праздника Московского марафона. Он проходит в двенадцатый раз и ежегодно собирает десятки тысяч бегунов и зрителей не только со всей России, но и из других стран мира.

Старт марафона на 42 километра 200 метров пройдет на Лужнецкой набережной. Новый сертифицированный маршрут проложен через центр города, и атлеты смогут увидеть главные достопримечательности Москвы.

