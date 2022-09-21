Сборная РФ по футболу была исключена из жеребьевки отбора на Евро–2024

Сборную России по футболу исключили из жеребьевки отбора на Евро–2024. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе. Причина – февральское решение УЕФА, которое запретило российским клубам и сборным соревноваться под эгидой организации.

Жеребьевка отборочного турнира запланирована на 9 октября, а чемпионат Европы пройдет в 2024 году в Германии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.