Дзюба отказался от приглашения в сборную России

Артема Дзюбы пока не будет в сборной России. Футболист отказался от приглашения Валерия Карпина сыграть в ближайших матчах. По словам Дзюбы, он разговаривал с тренером и сказал, что считает неправильным "занимать чье-то место" перед важнейшими играми.

Футболист добавил, что предыдущий сложный сезон сказался на его физической форме и эмоциональном состоянии, и он пока не сможет помочь сборной на 100%.

Валерий Карпин, возглавивший сборную в июле, первоначально отказывался вызывать Дзюбу на матчи национальной команды. А накануне футболист все-таки попал в расширенный состав сборной на матчи против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.