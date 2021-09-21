Московский ЦСКА победил "Спартак" в столичном дерби

Фанаты ЦСКА празднуют победу над "Спартаком". В столичном дерби армейцы сумели выиграть, забив единственный мяч в концовке.

Болельщики "Спартака", крайне недовольные игрой своей команды, освистали футболистов. При этом на трибунах, где сидели фанаты ЦСКА, атмосфера была совсем другой.

Спартаковцы после этого опустились в чемпионате на 9-ю строку. Комментаторы все чаще говорят о том, что в ближайшее время в клубе объявят о смене главного тренера. По их мнению, португалец Руй Витория, назначенный на этот пост в конце мая, надежд не оправдал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.