Маршрут полумарафона "Лужники" пролегает по набережным столицы

Участники полумарафона "Лужники" бегут по улицам столицы. Маршрут проложили по набережным Москвы-реки, с видами на высотку на Котельнической набережной, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль.

Длина трассы – 21 километр. Для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность, с самого утра перекрыли несколько улиц в центре столицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.