Олимпийская чемпионка Софья Великая прилетела в Токио

Олимпийская чемпионка, знаменосец сборной России, саблистка Софья Великая прибыла в Токио.

Заключительные сборы позади. К соревнованиям и антиковидным ограничениям, говорит, готова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.