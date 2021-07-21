В РФС определились со списком кандидатов на пост главного тренера сборной – СМИ

Российский футбольный союз выбрал трех кандидатов на пост нового тренера сборной. Об этом пишут спортивные издания со ссылкой на свои источники в РФС.

По их информации, главным претендентом считается немец Штефан Кунц, который тренирует молодежную команду Германии. С ним якобы уже проведены переговоры.

Еще два варианта – это главный тренер "Ростова" Валерий Карпин и бывший тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев.

Когда будет принято окончательное решение, пока неизвестно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.