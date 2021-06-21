Россия и Дания играют в матче за выход в плей-офф на Евро-2020

Россия и Дания начинают борьбу за выход в плей-офф на Евро-2020. Матч уже стартовал.

Для обеих команд это решающая игра на групповом этапе. В московских спортбарах не осталось свободных мест. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.