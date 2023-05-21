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Российские тяжелоатлеты не выступят на этапе Гран-при на Кубе

Российские тяжелоатлеты не выступят на этапе Гран-при на Кубе

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Российские тяжелоатлеты отказались участвовать в Гран-при Международной федерации на Кубе. Спортсмены не подписали декларацию о политических взглядах для допуска к соревнованиям.

Ранее федерация разрешила атлетам из России и Белоруссии участвовать только в нейтральном статусе. Белорусские спортсмены выступят на турнире, но перед этим потенциальных участников проверят на предмет их позиции по СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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