Российские тяжелоатлеты не выступят на этапе Гран-при на Кубе

Российские тяжелоатлеты отказались участвовать в Гран-при Международной федерации на Кубе. Спортсмены не подписали декларацию о политических взглядах для допуска к соревнованиям.

Ранее федерация разрешила атлетам из России и Белоруссии участвовать только в нейтральном статусе. Белорусские спортсмены выступят на турнире, но перед этим потенциальных участников проверят на предмет их позиции по СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.