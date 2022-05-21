Более 42 тыс человек приняли участие в столичном велофестивале

На Московском велофестивале в этом году количество участников превысило 42 тысячи. Такие данные опубликовал столичный департамент транспорта.

Участники преодолели маршрут длиной в 16 километров по Садовому кольцу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.