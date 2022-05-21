Более 42 тыс человек приняли участие в столичном велофестивале

На Московском велофестивале в этом году количество участников превысило 42 тысячи. Такие данные опубликовал столичный департамент транспорта после окончания мероприятия. Маршрут проходил по Садовому кольцу. А на проспекте Академика Сахарова развернулся фестивальный городок с фудкортами, концертами и другими активностями.

Между тем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России есть все необходимые препараты для лечения симптомов оспы обезьян. И при обращении пациентов врачи смогут ее выявить. Ранее стало известно, что вирус обнаружили еще в двух странах: Израиле и Нидерландах. По последним данным ВОЗ, всего в мире уже зафиксировали почти 80 случаев заболевания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.