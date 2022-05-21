Более 42 тыс человек приняли участие в Московском велофестивале

На Московском велофестивале в этом году количество участников превысило 42 тысячи. Такие данные опубликовал столичный департамент транспорта после окончания мероприятия.

Колона велосипедистов проехала по Садовому кольцу. А на проспекте Академика Сахарова развернулся фестивальный городок. Там для участников организовали концерты, интерактивные площадки, фудкорты, а также турниры по воркауту и граффити. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.