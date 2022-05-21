В столице завершается велогонка "Садовое кольцо"

В столице завершается легендарная велогонка "Садовое кольцо". Такие заезды проводят в Москве уже более 100 лет. В этом году участвуют примерно 1 300 велосипедистов в восьми возрастных категориях. Доступны две дистанции протяженностью 47 и 109 километров.

Когда велогонка на результат закончится, трассу откроют для всех желающих. Сбор состоится в 12:00 на проспекте Академика Сахарова со стороны улицы Маши Порываевой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

