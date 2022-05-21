В столице проходит легендарная велогонка "Садовое кольцо". Такие заезды проводят в Москве уже более 100 лет. Участникам доступны две дистанции протяженностью 47 и 109 километров.

Когда заезд на результат будет окончен, трассу откроют для всех желающих. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

