В Москве состоятся велогонка "Садовое кольцо" и весенний велофестиваль

В Москве пройдут велогонка "Садовое кольцо" и весенний велофестиваль. Заезды стартуют в 8:00. В 13:00 велосипедистов ждут на Проспекте Сахарова, где будет работать фестивальный городок с фудкортом и фотозонами.

Там пройдет выставка ретровелосипедов, а также турниры по воркауту и граффити. Гостей будут развлекать участники проекта "Музыка в метро". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

