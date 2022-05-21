В столице стартовала легендарная велогонка "Садовое кольцо", ее история начинается с 1920 года. Участникам предлагают два маршрута протяженностью 47 и 109 километров.

О том, откуда едет колонна и где перекрыли движение, – в эфире телеканала Москва 24.

