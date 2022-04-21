Профсоюз теннисистов выступил против отстранения спортсменов РФ от Уимблдона

21 апреля, 22:30
Профсоюз теннисистов-профессионалов выступил против дискриминации российских и белорусских теннисистов по национальному признаку после недопуска спортсменов к Уимблдонскому турниру.
Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала дополнительный пакет финансовой помощи Украине в размере 500 миллионов долларов, о котором ранее сообщил американский президент Джо Байден, "только началом", сообщает Associated Press.
Госдеп США рассчитывает, что украинские беженцы как можно скорее покинут страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
Власти США в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс. Это признал на онлайн-семинаре заместитель помощника президента США по национальной безопасности, Далип Сингх, пишет ТАСС.
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