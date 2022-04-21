Джокович не согласен с отстранением спортсменов РФ и Белоруссии от Уимблдона

Первая ракетка мира Новак Джокович не согласен с отстранением российских и белорусских теннисистов от Уимблдона. Он назвал такое решение безумием.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова также прокомментировала произошедшее. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

