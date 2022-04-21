Джокович назвал безумием отстранение теннисистов из РФ от участия в Уимблдоне

Первая ракетка мира Новак Джокович не согласен с организаторами Уимблдона, которые отстранили от участия российских и белорусских теннисистов. Об этом спортсмен заявил журналистам. Такое решение он назвал безумием.

Информация об отстранении российских и белорусских спортсменов появилась на сайте Уимблдонского турнира накануне. Там сказано, что были приняты во внимание рекомендации британских властей. И что организаторы готовы пересмотреть решение позднее, если обстоятельства изменятся.

Уимблдонский теннисный турнир пройдет в 2022 году с 27 июня по 10 июля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

