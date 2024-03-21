Футбольные сборные России и Сербии встретятся на стадионе "ВТБ Арена" 21 марта

Столичные футбольные болельщики на стадионе "ВТБ Арена" смогут понаблюдать за встречей сборных России и Сербии. Товарищеский матч начнется в 20:00.

Многие эксперты полагают, что игра будет горячей. На мартовские сборы главный тренер Валерий Карпин вызвал практически всех выступающих за границей россиян, а сербы заявили состав, похожий на тот, который играл в квалификации на Евро-2024.

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