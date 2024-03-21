21 марта, 07:45Спорт
Сборные России и Сербии по футболу встретятся на стадионе "ВТБ Арена" 21 марта
Столичные футбольные болельщики на стадионе "ВТБ Арена" смогут понаблюдать за встречей сборных России и Сербии. Товарищеский матч начнется в 20:00.
Многие эксперты полагают, что игра будет горячей. На мартовские сборы главный тренер Валерий Карпин вызвал практически всех выступающих за границей россиян: Алексея Миранчука, Александра Головина, Арсена Захаряна, Юрия Лодыгина, Андрея Лунева и Далера Кузяева.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.