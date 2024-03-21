Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта, 07:45

Спорт

Сборные России и Сербии по футболу встретятся на стадионе "ВТБ Арена" 21 марта

Сборные России и Сербии по футболу встретятся на стадионе "ВТБ Арена" 21 марта

Стартовал прием заявок на участие в турнире по настольному теннису для пожилых москвичей

Горнолыжный сезон в спорткомплексе "Воробьевы горы" завершится 31 марта

Ток-шоу со сборной России по футболу прошло в Новогорске

Умер спортивный журналист Василий Уткин

Умер спортивный журналист Василий Уткин

Спортивный комментатор Василий Уткин скончался в возрасте 52 лет

"Мой район": горнолыжный кластер. Воробьевы горы

Гимнастика стала одним из самых посещаемых занятий в проекте "Московское долголетие"

Новости мира: премьер-министр Израиля резко высказался в адрес американских политиков

Столичные футбольные болельщики на стадионе "ВТБ Арена" смогут понаблюдать за встречей сборных России и Сербии. Товарищеский матч начнется в 20:00.

Многие эксперты полагают, что игра будет горячей. На мартовские сборы главный тренер Валерий Карпин вызвал практически всех выступающих за границей россиян: Алексея Миранчука, Александра Головина, Арсена Захаряна, Юрия Лодыгина, Андрея Лунева и Далера Кузяева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика