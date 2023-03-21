Федерация тенниса Украины выступила против бойкота турниров с россиянами и белорусами

Федерация тенниса Украины выступила против бойкота турниров с участием россиян и белорусов. Там отметили, что такое решение приведет к уничтожению украинского тенниса, поскольку спортсмены из России и Белоруссии участвуют практически в каждом соревновании. Как подчеркнули в Федерации, это может стать санкцией не против них, а против самих украинцев.

Ранее с предложением бойкотировать турниры выступил министр спорта Украины и глава Олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт. Между тем на заявление украинской Федерации уже отреагировала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова. Она заявила, что такое решение было бы разумным. По словам Журовой, в организации поняли, что такими темпами они сами не смогут участвовать в соревнованиях.

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