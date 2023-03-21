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Спорт

РФ могут вернуть на международные спортивные соревнования из-за падения интереса зрителей

РФ могут вернуть на международные спортивные соревнования из-за падения интереса зрителей

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Россию могут вернуть на международные спортивные соревнования, потому что зрительский интерес падает. Об этом в интервью заявила глава Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе. Она отметила, что такие выводы сделали, исходя из разговора с руководителем Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йоханом Элиашем.

FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Отстранение действует на сезон 2022/23. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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