Всероссийский фестиваль прыжков с шестом во второй раз прошел в Москве. В столицу приехали около двух сотен участников, в том числе спортсмены из Санкт-Петербурга, Кирова, Челябинска, Копейска, Казани и других городов России.

На историческую спортивную арену в Лужниках вышли атлеты всех возрастов и уровней подготовки: от самых маленьких и любителей до мировых звезд.

Победителями стали вице-чемпион Европы 2018 года Тимур Моргунов и чемпионка мира-2019 Анжелика Сидорова, которая показала лучший результат зимнего сезона в мире. Россиянка преодолела высоту 4 метра 90 сантиметров.

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