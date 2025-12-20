В Дубае из-за сильных ливней приостановили футбольный матч за бронзу Кубка арабских наций

Проливные дожди в Дубае нарушили ход футбольного матча. Накануне там был приостановлен поединок за бронзовые медали Кубка арабских наций между сборными Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Команды успели провести только первый тайм. После этого главный арбитр встречи объявил, что продолжать игру в таких погодных условиях невозможно, и отправил футболистов в помещения под трибунами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.