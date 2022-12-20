Тысячи фанатов встретили сборную Аргентины после победы на ЧМ в аэропорту страны

Тысячи болельщиков встретили победившую на чемпионате мира по футболу сборную Аргентины в аэропорту. Одним из первых из самолета вышел капитан команды Лионель Месси, в руках он держал Кубок мира.

После встречи футболисты поехали в открытом автобусе по улицам Буэнос-Айреса, чтобы разделить радость победы со всеми аргентинцами.

20 декабря по указу президента в Аргентине объявили выходной, чтобы каждый болельщик смог отпраздновать историческую победу сборной. До этого аргентинцы последний раз выигрывали чемпионат мира в 1986 году. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.