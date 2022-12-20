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Тысячи фанатов встретили сборную Аргентины после победы на ЧМ в аэропорту страны

Тысячи фанатов встретили сборную Аргентины после победы на ЧМ в аэропорту страны

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Тысячи болельщиков встретили победившую на чемпионате мира по футболу сборную Аргентины в аэропорту. Одним из первых из самолета вышел капитан команды Лионель Месси, в руках он держал Кубок мира.

После встречи футболисты поехали в открытом автобусе по улицам Буэнос-Айреса, чтобы разделить радость победы со всеми аргентинцами.

20 декабря по указу президента в Аргентине объявили выходной, чтобы каждый болельщик смог отпраздновать историческую победу сборной. До этого аргентинцы последний раз выигрывали чемпионат мира в 1986 году. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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