Александр Овечкин обновил свой рекорд в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин обновил свой же снайперский рекорд в истории НХЛ. 40-летний форвард "Вашингтон Кэпиталз" забросил 904-ю шайбу в домашнем матче против "Эдмонтона", улучшив достижение канадца Уэйна Гретцки (894 гола) уже в третьей игре подряд.

В свою очередь, в баскетболе 40-летний Леброн Джеймс установил историческое достижение, став первым игроком НБА, отыгравшим 23 сезона. В матче против "Юты Джаз" форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" набрал 11 очков и отдал 12 передач. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.