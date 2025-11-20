Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 08:00

Спорт

Александр Овечкин обновил свой рекорд в НХЛ

Александр Овечкин обновил свой рекорд в НХЛ

Москвичей пригласили посетить бесплатные тренировки по хоккею

Зрители Москвы 24 показали, как играют в лапту

Телезрители Москвы 24 показали, как занимаются спортивным рок-н-роллом

Москвичи могут посетить бесплатные тренировки по роллер-спорту и воркауту

Москвичи могут записаться на бесплатные занятия по роллер-спорту и воркауту

Юные футболисты показали свои тренировки в эфире Москвы 24

Москвичи могут научиться играть в лапту в городских спортклубах

Московское "Динамо" проиграло "Спартаку" в столичном дерби со счетом 2:4

Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" выходит на финишную прямую

Российский хоккеист Александр Овечкин обновил свой же снайперский рекорд в истории НХЛ. 40-летний форвард "Вашингтон Кэпиталз" забросил 904-ю шайбу в домашнем матче против "Эдмонтона", улучшив достижение канадца Уэйна Гретцки (894 гола) уже в третьей игре подряд.

В свою очередь, в баскетболе 40-летний Леброн Джеймс установил историческое достижение, став первым игроком НБА, отыгравшим 23 сезона. В матче против "Юты Джаз" форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" набрал 11 очков и отдал 12 передач. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика