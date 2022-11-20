Церемония открытия ЧМ-2022 начнется в 18:00 по Москве

Церемония открытия чемпионата мира по футболу в Катаре начнется в 18:00 по московскому времени, за час до дебютного матча турнира, в котором встретятся сборные принимающей страны и Эквадора.

Обе команды входят в группу А. Их соседи по группе – Сенегал и Нидерланды – сыграют 21 ноября в 19:00. Также в этот день состоятся матчи сборных из группы B: Англия сыграет с Ираном, а США встретятся с Уэльсом.

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