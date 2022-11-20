Эксперты и журналисты начали давать прогнозы относительно победителя ЧМ-2022

В преддверии чемпионата мира по футболу в Катаре свои прогнозы относительно победителя турнира дают эксперты и журналисты. Так, британская The Sun опубликовала прогноз суперкомпьютера, который вычислил, что чемпионами мира станут бразильцы и что в финале они обыграют сборную Франции.

Есть и другие способы прогнозирования результатов чемпионата. Например, футбольный симулятор для PlayStation FIFA 23 предсказал победу Аргентины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

