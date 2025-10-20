20 октября, 12:15Спорт
Трибунал IBSF признал незаконным запрет на участие спортсменов из РФ в соревнованиях
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия россиян в международных соревнованиях.
Это означает, что теперь российских спортсменов обязаны допустить ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.
