Трибунал IBSF признал незаконным запрет на участие спортсменов из РФ в соревнованиях

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия россиян в международных соревнованиях.

Это означает, что теперь российских спортсменов обязаны допустить ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

