Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

На 59-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России. Известно, что спортсменка умерла в реанимации, не приходя в сознание.

Анфиса Резцова родилась в 1964 году. Помимо победы на Олимпийских играх в Калгари в 1988 году, спортсменка трижды становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам и дважды выигрывала Кубок мира по биатлону.

Продолжительное время Резцова сохраняла титул единственной в мире женщины – олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.