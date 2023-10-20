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20 октября, 18:15

Спорт

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

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На 59-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России. Известно, что спортсменка умерла в реанимации, не приходя в сознание.

Анфиса Резцова родилась в 1964 году. Помимо победы на Олимпийских играх в Калгари в 1988 году, спортсменка трижды становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам и дважды выигрывала Кубок мира по биатлону.

Продолжительное время Резцова сохраняла титул единственной в мире женщины – олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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