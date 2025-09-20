Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 сентября

В рамках праздника "Ночь московского спорта" в столице организовали 11 тематических площадок, на которых пройдет свыше 100 тренировок. Москвичей ждут сайклинг, настольный теннис и мотофристайл.

Кроме того, в Москве начали применять электрические подметально-уборочные машины российского производства. Об этом рассказал Сергей Собянин. По его словам, сейчас на улицах столицы работают 52 такие машины.

