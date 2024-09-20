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20 сентября, 23:55

Общество

Свыше 320 тыс человек посетили культурный центр "Маяк" в Москве за 10 лет

Свыше 320 тыс человек посетили культурный центр "Маяк" в Москве за 10 лет

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Свыше 320 тысяч человек посетили культурный центр "Маяк" в Москве за последние 10 лет. По словам заведующей учреждением Екатерины Хитровой, в центре упор сделан на взрослую аудиторию.

Например, там уже реализовали направление фитнеса. В будущем планируется введение таких дисциплин, как зумба и бачата, а также различных тренировок для здоровья.

Кроме того, в 2024 году в Москве реконструируют сразу 14 соответствующих заведений, в том числе и в Южном округе. При этом к 2030-му в столице откроют еще пять культурных центров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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