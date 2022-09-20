Сборная РФ пропустит отборочный этап Евро-2024

Сборная России осталась вне жеребьевки отбора на Евро-2024. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе. Причина – февральское решение UEFA, которое запрещает российским клубам и сборным принимать участие в соревнованиях под эгидой организации.

Жеребьевка отборочного турнира запланирована на 9 октября. А сам чемпионат Европы пройдет в 2024 году в Германии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.