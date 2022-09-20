Бразильский футболист Педриньо отказался от имени при переходе в РПЛ

Бразильский футболист Педриньо при переходе в РПЛ был вынужден сменить имя. Решение пришлось принять из-за спорного произношения на русском языке.

В интервью спортсмен подчеркнул, что зовут его Педриньо, но на майке будет написано Педро Габриэл. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.