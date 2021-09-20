Матч РПЛ между ЦСКА и "Спартаком" начался с минуты молчания

В Москве матч Российской премьер-лиги между ЦСКА и "Спартаком" начался с минуты молчания.

Футбольные фанаты не остались в стороне от трагедии в Перми и перед игрой развернули на трибунах баннер с надписью "Пермь, скорбим".

20 сентября студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Позже нападавший был задержан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

