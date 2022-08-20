В Москве прошли соревнования мотошколы "Мосгортранса"

Захватывающие трюки на байке и рев моторов. Экстремалы-райдеры показали свое мастерство на соревнованиях мотошколы "Мосгортранса". Среди участников – призеры международных и российских чемпионатов по стант-райдингу.

Спортсмены представляли Санкт-Петербург, Орел, Сочи, Нижний Новгород и даже Хабаровск. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.