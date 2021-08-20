Международная федерация не дала аргументированных ответов по судейству Авериных – ОКР

Международная федерация гимнастики (FIG) не дала аргументированных ответов на запрос Олимпийского комитета России (ОКР) по судейству Дины и Арины Авериных на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил глава российской делегации на Олимпиаде в Токио Андрей Конокотин. Его комментарий приводит служба информации ОКР.

19 августа в FIG заявили, что технический комитет по художественной гимнастике не выявил предвзятости и нарушений в работе судей на Играх в Токио. Распределение мест и результаты Олимпиады в художественной гимнастике там назвали справедливыми и беспристрастными.

7 августа россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье по художественной гимнастике, набрав в сумме 107,650 балла. Чемпионкой в этом виде спорта стала израильская спортсменка Линой Ашрам, получившая 107,800 балла, несмотря на потерю ленты в последнем выступлении.

В этот же день Олимпийский комитет России сформировал запрос по ситуации с судейством соревнований по художественной гимнастике на Играх и отправил его в Международную федерацию данного вида спорта.

8 августа российские гимнастки взяли серебряные медали в групповом многоборье. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко за свое выступление суммарно набрали 90,400 балла. Первое место в данной дисциплине заняла сборная Болгарии с результатом 92,100 балла.