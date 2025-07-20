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20 июля, 09:45

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Второй день матчей первого тура завершился в РПЛ

Второй день матчей первого тура завершился в РПЛ

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В Российской Премьер-Лиге завершился второй день матчей первого тура. Тольяттинский "Акрон" и самарские "Крылья Советов" открыли для себя сезон очным дерби, сыграв вничью со счетом 1:1. Московский "Локомотив" разгромил "Сочи" с результатом 3:0. При этом игра долгое время шла к ничьей. Счет был открыт только под конец второго тайма.

"Спартак" принял махачкалинское "Динамо" и одеражл минимальную победу со счетом 1:0. Оставшиеся матчи 1-го тура пройдут 20 и 21 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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