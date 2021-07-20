Новости мира: гимнаст из Ирландии заступился за организаторов Олимпиады в Токио

06:45
Гимнаст из Ирландии заступился за организаторов Олимпиады в Токио. Он на камеру попрыгал на кровати в своем номере и заявил, что она вполне может держать удар. Ранее многие спортсмены рассказывали, что были очень удивлены тем, что кровати сделаны из картона и могут развалиться в любой момент.
В столице Олимпиады соревнования по гребле оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц. Они цепляются к поплавкам, которые были расположены вдоль морской трассы в Токийском заливе. Под тяжестью моллюсков поплавки уходят под воду. Организаторы вызвали на помощь водолазов. На восстановление трассы "Морской лес" уже потрачена приличная сумма, но пока состязания по-прежнему под вопросом.
В Малайзии сровняли с землей более 1000 ASIC-майнеров. С их помощью несколько местных жителей добывали криптовалюту. При этом они не получили официальной регистрации оборудования, а в королевстве это обязательная процедура. Так что правоохранители вызвали асфальтоукладчик и уничтожили технику. Стоимость закатанных в землю станций оценивается в 1 миллион 260 тысяч долларов.
Всемирная организация здравоохранения предупредила о еще одном штамме коронавируса. Латинские буквы для обозначения типов коронавируса пока еще не закончились, и этот получил название "Лямбда". Обнаружили его еще в декабре 2020 года в Перу, но распространяться по миру он стал только сейчас. "Лямбду" уже зафиксировали в 30 странах.
При беременности риск тяжелого течения COVID-19 повышен. И чтобы избежать последствий, стоит сделать прививку. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ также рекомендуют кормящим матерям вакцинироваться от коронавируса. И не отказываться от грудного вскармливания после прививки. Ведь иммунитет может передаваться ребенку с молоком.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: