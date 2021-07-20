Новости мира: гимнаст из Ирландии заступился за организаторов Олимпиады в Токио

Гимнаст из Ирландии заступился за организаторов Олимпиады в Токио. Он на камеру попрыгал на кровати в своем номере и заявил, что она вполне может держать удар. Ранее многие спортсмены рассказывали, что были очень удивлены тем, что кровати сделаны из картона и могут развалиться в любой момент.

В столице Олимпиады соревнования по гребле оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц. Они цепляются к поплавкам, которые были расположены вдоль морской трассы в Токийском заливе. Под тяжестью моллюсков поплавки уходят под воду. Организаторы вызвали на помощь водолазов. На восстановление трассы "Морской лес" уже потрачена приличная сумма, но пока состязания по-прежнему под вопросом.

В Малайзии сровняли с землей более 1000 ASIC-майнеров. С их помощью несколько местных жителей добывали криптовалюту. При этом они не получили официальной регистрации оборудования, а в королевстве это обязательная процедура. Так что правоохранители вызвали асфальтоукладчик и уничтожили технику. Стоимость закатанных в землю станций оценивается в 1 миллион 260 тысяч долларов.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о еще одном штамме коронавируса. Латинские буквы для обозначения типов коронавируса пока еще не закончились, и этот получил название "Лямбда". Обнаружили его еще в декабре 2020 года в Перу, но распространяться по миру он стал только сейчас. "Лямбду" уже зафиксировали в 30 странах.

При беременности риск тяжелого течения COVID-19 повышен. И чтобы избежать последствий, стоит сделать прививку. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ также рекомендуют кормящим матерям вакцинироваться от коронавируса. И не отказываться от грудного вскармливания после прививки. Ведь иммунитет может передаваться ребенку с молоком.