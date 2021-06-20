Начинается третий круг группового этапа EURO-2020. Первыми решающие матчи проведут команды группы А. По регламенту матчи проходят в одно время.

В 19:00 по Москве на стадионе в Баку встретятся сборные Швейцарии и Турции. Обеим командам нужна только победа. Тогда они сохранят хоть какие-то шансы продолжить участие в розыгрыше заветного кубка.

Их соперники по группе Италия и Уэльс выйдут на поле стадиона "Олимпико" в Риме. Итальянцы после второго тура обеспечили себе выход в плей-офф, но вряд ли они просто так отдадут победу валлийцам.

Сборная РФ пока готовится к решающему матчу. Встреча с командой Дании состоится в понедельник.