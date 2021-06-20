Сборная Германии сенсационно разгромила Португалию на EURO-2020

На EURO-2020 – новые сенсации. На первенстве завершился второй круг группового этапа. И снова с сюрпризами. Сборная Венгрии едва не обыграла действующих чемпионов мира. Лидеру сборной Франции Антуану Гризманну удалось забить гол во втором тайме и спасти команду от громкого поражения от аутсайдеров группы.

Команда Германии сенсационно разгромила победителей прошлого EURO – португальцев. Немцы первыми пропустили мяч в свои ворота, но смогли переломить игру. Матч стал самым результативным на этот момент. Счет 4:2 в пользу Германии.

В заключительной субботней встрече одни из фаворитов этого чемпионата – испанцы –- не смогли одолеть поляков. Итог матча 1:1. И Испания, опять же сенсационно, пока лишь на третьем месте в своей группе.